NOS maakt analisten WK bekend, ook oud-Ajacieden van de partij

De NOS heeft de elf analisten voor het WK van komende zomer bekendgemaakt. Naast het feit dat de publieke omroep alle 104 WK-wedstrijden zal uitzenden, komt er ook een speciaal avondprogramma rondom het toernooi met verschillende duiders. Daarbij keren bekende gezichten terug, zoals Pierre van Hooijdonk, en zijn er ook opvallende nieuwe namen zoals oud-Ajacied Kenneth Perez.

Het programma krijgt de naam NOS WK Avond en wordt gepresenteerd door Sjoerd van Ramshorst en Gert van 't Hof. Zij worden ondersteund door een uitgebreid panel met analisten. Daarin zitten onder anderen Rafael van der Vaart, Wim Kieft, Theo Janssen, Ibrahim Afellay, Pierre van Hooijdonk, Leonne Stentler, Imke Courtois, Kenneth Perez, Bart Vriends, Guus Hiddink en Youri Mulder.

Daarnaast schuiven er ook voetbalexperts aan met specifieke kennis of bijzondere ervaring met bepaalde landen, aldus de NOS. Daarmee brengt de publieke omroep zowel vaste namen als Rafael van der Vaart, Pierre van Hooijdonk, Theo Janssen, Wim Kieft en Leonne Stentler samen met nieuwe analisten zoals Kenneth Perez, Bart Vriends en Imke Courtois.

Ook is bekendgemaakt dat niet Jeroen Elshoff, maar Jeroen Grueter het commentaar zal verzorgen bij de WK-finale. Wie de wedstrijden van Oranje gaat becommentariëren, is nog niet bekend.

