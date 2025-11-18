NOS maakt blunder bij uitzending van Oranje: "Was een unicum"

Een opmerkelijk moment tijdens de interland van het Nederlands elftal tegen Litouwen: de tweede helft was al ruim vijftien seconden bezig toen de NOS inschakelde. De late uitzending viel bij veel kijkers op.

Toen de NOS weer overschakelde naar de wedstrijd, was het spel al begonnen. Op X uiten kijkers hun verbazing over het missen van het begin van de tweede helft. Eén kijker vraagt zich zelfs af of de NOS de planning wel goed op orde heeft.

Een volger zegt: "Volgens mij een unicum dat het reclameblok nog bezig was terwijl Oranje al voetbalde." Weer een ander zegt: "Het reclameblok zo lang door laten gaan dat we pas bij 45:16 inschakelen."

Hieronder een greep uit de reacties: