2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Nederlands elftal

NOS zendt mogelijk niet alle WK-duels uit op tv: "Waarom niet?"

Amber
bron: Algemeen Dagblad
Wout Weghorst in Oranje
Wout Weghorst in Oranje Foto: © Pro Shots

Er bestaat een kans dat niet alle wedstrijden van het WK 2026 worden uitgezonden op tv. Het toernooi, dat op 11 juni van start gaat in Mexico, Canada en de Verenigde Staten, kan deels worden uitgezonden via NPO Start. De publieke omroep onderzoekt of een aantal duels exclusief op het streamingplatform te volgen zal zijn.

Dat meldt het Algemeen Dagblad. Een bijkomend voordeel voor kijkers is dat NPO Start gratis toegankelijk is. Tegelijkertijd ziet de NPO dat het klassieke tv-kijken terugloopt en wil het de eigen streamingdienst verder laten groeien. "Daarbij gaan we op NPO Start ook live sportwedstrijden uitzenden", legt bestuurder Lucien Brouwer uit in het eerdergenoemde medium.

"Zoals de komende Winterspelen in Milaan, maar we willen dat ook met het WK voetbal gaan doen. Het Nederlands elftal blijft sowieso lineair en op NPO 1, maar waarom niet andere duels op NPO Start?", aldus Brouwer.

Ook grote affiches, zoals een mogelijke wedstrijd tussen Frankrijk en Argentinië, zouden op die manier kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van het platform. De Olympische Winterspelen in Milaan gelden daarbij als proefmoment, om te bekijken of het 'spreiden van de drukte' in de praktijk goed werkt.

Eerder, in oktober vorig jaar, gaf NOS Sport-hoofdredacteur Xander van der Wulp nog aan dat alle WK-wedstrijden bij de publieke omroep te zien zouden zijn. Dat was toen geen uitgemaakte zaak, mede vanwege de financiële positie van de NPO. De NOS onderzocht zelfs de mogelijkheid om een deel van de uitzendrechten door te verkopen aan commerciële partijen, maar een dergelijke deal kwam uiteindelijk niet tot stand.

