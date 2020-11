Geschreven door Auke Kooreman 16 nov 2020 om 17:11

Tienduizenden jongen kinderen dromen ervan om ooit met de oranje leeuw op de borst te spelen. Uit mogen komen voor je eigen land ziet elke speler als een grote eer. Azor Matusiwa kreeg na een tijdje afwezigheid bij Jong Oranje zondagmiddag weer de kans van Erwin van de Looi.

Azor Matusiwa werd geboren in Hilversum en begon als kleine jongen met voetballen bij HSV Wasmeer. Net als Davy Klaassen doorliep de middenvelder de jeugd van de club en belandde hij later bij Ajax Voordat Matusiwa de overstap maakte naar Ajax speelde hij nog eerst twee jaar bij Almere City. Terugkomen op het oude nest was het zondagmiddag voor de middenvelder van FC Groningen. “Het is altijd leuk om terug te komen bij een club waar ik in mijn jongere jaren heb gevoetbald. Ik had nooit gedacht op mijn dertiende dat ik hier 9 jaar later zou staan met Jong Oranje. Nu je het zo vertelt, ga je er even bij stil staan en krijg je wel weer een soort bevestiging binnen dat het een hele eer is om het shirt van je land te dragen.”

In aanloop naar de wedstrijd werd Matusiwa vaak genoemd in de media. De mensen van FOX Sports en alle andere Nederlandse kranten of sites begrepen niets van de keuze van bondscoach Van de Looi voor Matusiwa in plaats van Joey Veerman. “Ja, natuurlijk krijg je dat mee, maar ik hou mij daar niet mee bezig.” De nummer 8 van Jong Oranje speelde een goede wedstrijd en vormde samen met een oud bekende Ludovit Reis een goed duo op het middenveld. Strakke passes over het natte veld en korte combinaties met Jurgen Ekkelenkamp, Davairo Dilrosun of een van de spitsen zocht Matusiwa de vrije ruimtes voor zijn medespelers. “Ik kreeg van de coach de kans vandaag en die heb ik naar mijn gevoel met twee handen gepakt.” Jong Oranje staat na 9 wedstrijden met 27 punten op de eerste plek en is altijd nog ongeslagen in het kwalificatietoernooi voor het EK. De poule bestaat uit zes teams. Samen met Jong Portugal is Jong Nederland de sterkhouder van groep 7. De twee sterkhouders staan woensdagavond in Estadio Cidade de Barcelos voor de laatste keer tegenover elkaar. “Lekker naar het warme Portugal is altijd leuk. Het is anders dan voorgaande tripjes, maar het warme weer opzoeken is altijd fijn. We gaan daar naartoe om de kwalificatie ongeslagen af te sluiten en dat gaat sowieso goed komen.”

Transfer

Op elke moment kan je in de voetbalrij in de pictures staan bij een binnenlandse of buitenlandse club. Voor Matusiwa kwam afgelopen transferperiode veel interesse uit Frankrijk, maar Groningen hield hem aan zijn contract. “Het is aan de club of zij mij willen verkopen of houden. De leiding heeft gekozen voor het laatste en dat is hun goedrecht. Ik wilde graag, maar dat heb ik onder tussen weer achter mij gelaten.” De middenvelder focust zich nu alleen op zijn spel, maar weet dat er altijd wat kan gebeuren. Na 30 wedstrijden gespeeld te hebben voor Jong Ajax kwam de middenvelder niet verder dan 1 wedstrijd in Ajax 1 en koos hij voor een verhuurperiode naar De Graafschap. Bij De Graafschap steeg hij boven de selectie uit. Na De Graafschap koos hij voor de Nederlandse middenmoter Groningen. “Tijdens de zomerse transferperiode is er uiteindelijk niks gebeurd, maar ik zal zien wat er op mijn pad gaat komen.” Een stap naar de Nederlandse top sluit hij niet uit, maar zijn voorkeur gaar uit naar een buitenlands avontuur.