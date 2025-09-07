Nourdin Boukhari stipt probleem aan: "Blijven weinig plekjes over"

Nourdin Boukhari, voormalig profvoetballer die onder meer voor Ajax en NAC Breda uitkwam, en later assistent-trainer was bij diverse clubs, heeft bijna alle trainersdiploma’s in Nederland behaald. Toch werd hij door de KNVB niet toegelaten tot de UEFA Pro-cursus, het vereiste diploma om als hoofdtrainer in het Europese profvoetbal te mogen werken.

Boukhari legt in De Volkskrant uit waarom: "Het probleem is dat er duizend trainers in Nederland het hoogste trainersdiploma willen, maar dat er maar weinig plekken zijn op die Pro-cursus. De laatste jaren maken ze ook meer ruimte voor amateurtrainers, jeugdtrainers, vrouwen, buitenlandse trainers. Zo blijven er weinig plekjes over voor oud-profs."

Dit jaar heeft de KNVB slechts zeven trainers toegelaten tot de cursus, na een streng selectiegesprek en de verplichting een presentatievlog aan te leveren. Opvallend is dat vier van de zeven kandidaten geen profachtergrond hebben. Volgens de KNVB moet een trainer een veelzijdige topmanager zijn met minimaal één jaar ervaring als zelfstandig hoofdcoach.

Boukhari voldoet aan die laatste eis niet. "Ik denk dat iemand die al jarenlang assistent is meer bagage heeft. Ik heb bijvoorbeeld heel diverse coaches bijgestaan zoals Henk Fraser, Maurice Steijn en Jeroen Rijsdijk. Ik daagde ze uit en liet ze nadenken over hun keuzes, want een assistent moet geen jaknikker zijn."

Hij probeerde een oplossing te vinden bij zijn vorige club, Sparta Rotterdam: "Ik heb trouwens gevraagd of ik bij mijn vorig club Sparta het beloftenelftal mocht trainen om aan de eis van de KNVB te voldoen, maar ze hadden al iemand."