Geschreven door Jessica Westdijk 09 mrt 2020 om 14:03

Dani de Wit zat bij Ajax dicht tegen het eerste elftal aan, maar wist niet uit te groeien tot een vaste waarde. Hij mocht deze zomer vertrekken en koos voor AZ. Het bleek een schot in de roos voor de middenvelder. Bij AZ is hij een vaste waarde op het middenveld en is hij met zijn ploeg volop in de titelrace.

Hij hoorde afgelopen tijd geregeld dat Ajax hem niet had moeten verkopen: “Ik heb het deze week opvallend vaak gehoord en dat beschouw ik als een compliment. Natuurlijk had het ook met de nederlaag van Ajax te maken, maar ik denk vooral dat ik in de ArenA een heel goede wedstrijd heb gespeeld.Nu er bij Ajax zo ongelooflijk veel wordt doorgeselecteerd en er zo veel andere jongens zijn gebracht, denkt men: hij was zo slecht nog niet”, aldus De Wit in gesprek met De Telegraaf.

Terugblikkend om zijn laatste seizoen bij Ajax zegt hij: “Ik trainde elke dag met die gasten, pepte ze op. En ik ben ook een paar keer ingevallen. Maar ik ben blij dat ik nu als basisspeler een compleet andere rol heb. Deze rol geeft veel meer voldoening.”