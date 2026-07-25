Meldingen
2026-08-05
Elftalfoto van Noorwegen voor de wedstrijd tegen Engeland op het WK
'Ajax-scouts op de tribune voor sterkhouder (28) van Noorwegen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Nuijten: "Dat was natuurlijk niet zo professioneel als bij Ajax"

Arthur
Paul Nuijten
Paul Nuijten Foto: © BSR Agency

Paul Nuijten heeft deze zomer een nieuwe stap in zijn trainersloopbaan gezet. De voormalig trainer van Jong Ajax staat komend seizoen aan het roer bij FC Dordrecht, waar hij Dirk Kuijt opvolgt. Met zijn 33 jaar behoort hij, samen met Heracles Almelo-trainer Vincent Heilmann, tot de jongste hoofdtrainers in het Nederlandse betaald voetbal.

Nuijten kwam zelf nooit uit in het betaald voetbal, maar ziet dat niet als een nadeel. "De ene route naar het trainersvak is nooit per se beter dan het andere", vertelt hij in gesprek met het Brabants Dagblad. Zijn trainerscarrière begon bij RKSV Heeze, de club waar hij ook als speler actief was. "Die hobby is een beetje uit de hand gelopen. Ik vond het trainen zelfs zo leuk dat ik zelf koos om op een lager niveau met vrienden te gaan voetballen." In die periode rondde hij bovendien een hbo-opleiding commerciële economie af, gevolgd door een master marketingmanagement.

Voordat Nuijten afgelopen seizoen de leiding kreeg over Jong Ajax, werkte hij onder meer bij Willem II en het Schotse Queen's Park FC. Juist die verschillende ervaringen hebben hem als trainer gevormd. "In Schotland was het veel behelpen, in kleine dingen was het natuurlijk niet zo professioneel als dat het bij Ajax is. We trainden soms in publieke parken, maar daar leer je ook weer veel van. En daarna bij Ajax kan vervolgens juist alles op voetballend vlak. Die verschillende omstandigheden zijn onwijs belangrijk om mee te maken."

Nuijten kiest bij FC Dordrecht bewust voor een ploeg met veel jonge talenten. "Het is een jonge talentvolle groep, dus zochten ze iemand die individuen en het team beter kan maken, en dat aan resultaat koppelt." Dat hij met zijn 33 jaar zelfs jonger is dan doelman Tim Coremans (35) en nauwelijks verschilt in leeftijd met Lucas Woudenberg (32), ziet hij niet als een probleem. "Uiteindelijk telt ervaring meer dan leeftijd. En ik heb dus zeventien jaar ervaring opgedaan als trainer."

Wel beseft Nuijten dat zijn achtergrond verschilt van trainers die jarenlang profvoetballer zijn geweest. "Aan de andere kant heb ik natuurlijk niet de ervaring van iemand die al die jaren zélf in de kleedkamer heeft gezeten", vervolgt hij. "Daarom is het mooi dat we Pascal Bosschaart erbij hebben en daarmee een mooie mix creëren." De voormalig interim-trainer van Feyenoord fungeert in Dordrecht als zijn assistent.

Gerelateerd:
Dusan Tadic bij NEC Nijmegen

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

0
Trainer Míchel van Ajax

Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Daan Rots

Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"

0
Jordi Cruijf

Cruijff krijgt complimenten: "Kan hem bijna Jordi Netto noemen"

0
Ajax

VIDEO | Ter Stegen, Brandt en Tolu schitteren op training Ajax

0
Mika Godts

Willaert over Godts: "Ajax hoeft hem helemaal niet te verkopen"

0
Leonardo

Ajax verslaat FC Volendam, eerste goals Leonardo en Tolu (video)

0
De Johan Cruijff ArenA van Ajax

VIDEO | LIVE: Kijk hier mee naar de Ajax-training Open Dag 2026

0
Mika Godts

Godts wekt verbazing: "Heeft niet per se heel goed gepresteerd"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"

Van der Vegt baalt flink: "Waren misschien zelfs beter dan Ajax"

'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"

Brandt na zijn eerste goal voor Ajax: "Dat maakte het moeilijker"

Mika Godts verklaart afhaken: "Wat wel uit de wereld moet..."

Jordi Cruijff krijgt bijval: "Daar kan je van alles van vinden"

Zaakwaarnemer Godts reageert: "Dit is om geen risico te nemen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws