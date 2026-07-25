Nuijten: "Dat was natuurlijk niet zo professioneel als bij Ajax"
Paul Nuijten heeft deze zomer een nieuwe stap in zijn trainersloopbaan gezet. De voormalig trainer van Jong Ajax staat komend seizoen aan het roer bij FC Dordrecht, waar hij Dirk Kuijt opvolgt. Met zijn 33 jaar behoort hij, samen met Heracles Almelo-trainer Vincent Heilmann, tot de jongste hoofdtrainers in het Nederlandse betaald voetbal.
Nuijten kwam zelf nooit uit in het betaald voetbal, maar ziet dat niet als een nadeel. "De ene route naar het trainersvak is nooit per se beter dan het andere", vertelt hij in gesprek met het Brabants Dagblad. Zijn trainerscarrière begon bij RKSV Heeze, de club waar hij ook als speler actief was. "Die hobby is een beetje uit de hand gelopen. Ik vond het trainen zelfs zo leuk dat ik zelf koos om op een lager niveau met vrienden te gaan voetballen." In die periode rondde hij bovendien een hbo-opleiding commerciële economie af, gevolgd door een master marketingmanagement.
Voordat Nuijten afgelopen seizoen de leiding kreeg over Jong Ajax, werkte hij onder meer bij Willem II en het Schotse Queen's Park FC. Juist die verschillende ervaringen hebben hem als trainer gevormd. "In Schotland was het veel behelpen, in kleine dingen was het natuurlijk niet zo professioneel als dat het bij Ajax is. We trainden soms in publieke parken, maar daar leer je ook weer veel van. En daarna bij Ajax kan vervolgens juist alles op voetballend vlak. Die verschillende omstandigheden zijn onwijs belangrijk om mee te maken."
Nuijten kiest bij FC Dordrecht bewust voor een ploeg met veel jonge talenten. "Het is een jonge talentvolle groep, dus zochten ze iemand die individuen en het team beter kan maken, en dat aan resultaat koppelt." Dat hij met zijn 33 jaar zelfs jonger is dan doelman Tim Coremans (35) en nauwelijks verschilt in leeftijd met Lucas Woudenberg (32), ziet hij niet als een probleem. "Uiteindelijk telt ervaring meer dan leeftijd. En ik heb dus zeventien jaar ervaring opgedaan als trainer."
Wel beseft Nuijten dat zijn achtergrond verschilt van trainers die jarenlang profvoetballer zijn geweest. "Aan de andere kant heb ik natuurlijk niet de ervaring van iemand die al die jaren zélf in de kleedkamer heeft gezeten", vervolgt hij. "Daarom is het mooi dat we Pascal Bosschaart erbij hebben en daarmee een mooie mix creëren." De voormalig interim-trainer van Feyenoord fungeert in Dordrecht als zijn assistent.
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