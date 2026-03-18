Het laatste Ajax Nieuws

Nuijten kort over periode Ajax onder Fred Grim: "Dat is klaar"

Rik Engelbertink
bron: ESPN
Paul Nuijten van Ajax
Paul Nuijten van Ajax Foto: © Pro Shots

Paul Nuijten was allesbehalve tevreden na het gewonnen duel van Jong Ajax tegen VVV-Venlo. De winst is het enige waar hij van kon genieten. Na het ontslag van John Heitinga trad hij toe tot de technische staf van interim-trainer Fred Grim, maar nu Oscar Garciá naar het eerste is doorgeschoven, is Nuijten zijn plek kwijt.

Nuijten verloor nog niet, maar claimt niet te veel eer. "Ik denk dat mijn voorgangers een heel goed fundament hebben neergelegd. Wat je in ieder geval ziet, is dat het een heel strijdbaar elftal is. Daar moeten we nu op voortborduren en dat verder uitbouwen", zegt hij bij ESPN. 

Nuijten heeft wel aanpassingen doorgevoerd. "Eigenlijk trekken we gewoon dezelfde lijn door. Iedere trainer heeft zijn eigen sausje, dus op bepaalde elementen leggen wij wat meer nadruk. Dat kan aan de bal zijn, dat kan verdedigend zijn. Ook in de weekstructuur zijn kleine dingen anders, maar geen grote veranderingen."

Vervolgens wordt hem nog gevraagd naar zijn periode bij het eerste. Daar is hij echter kort over. "Dat is klaar. Ik ben daar niet meer bij betrokken. Ik focus me volledig op Jong Ajax. Morgen trainen we weer en vrijdag spelen we tegen Almere City."

Het laatste Ajax Nieuws
