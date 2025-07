'Nummer drie van Turkije wil bij Ajax aankloppen voor spits'

Ajax kan deze transferperiode mogelijk afscheid nemen van een overbodige aanvaller. Samsunspor heeft namelijk interesse in Chuba Akpom, dat meldt het Turkse VTR Spor .

Een transfer van Akpom zou Ajax heel goed uitkomen, want de 29-jarige Engelsman is overbodig in Amsterdam. Akpom werd het afgelopen seizoen verhuurd aan het Franse Lille OSC, maar keerde deze zomer terug.

De 29-jarige spits staat al enige tijd op de nominatie om verkocht te worden en behoorde net als de inmiddels vertrokken Kristian Hlynsson, Borna Sosa, Jakov Medic en Christian Rasmussen tot de overbodige spelers.

Eerder werd Akpom nog in verband gebracht met PAOK Saloniki, maar het bleef daarna stil uit Griekenland. Samsunspor kan nu alsnog uitkomst bieden. De Turkse club werd afgelopen seizoen derde in de Süper Lig en pakte daardoor een ticket voor de laatste voorronde van de Europa League.