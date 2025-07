Nunnely op weg naar het buitenland: "Dat is zijn goed recht"

Nunnely verscheen afgelopen week ineens op de training bij Heracles Almelo na zijn transfervrije vertrek bij SC Heerenveen. De vleugelaanvaller liet de clubleiding maandag echter weer weten dat hij vertrok vanwege concrete interesse uit het buitenland. "Ché wilde de kans in het buitenland grijpen en dat is zijn goed recht", reageert trainer Bas Sibum in Voetbal International.

De 26-jarug uit Almere viel de eerste oefenwedstrijd namens Heracles Almelo uit met een hoofdblessure, maar zijn inzet op training kon de oefenmeester wel bekoren. "Hij deed het prima en wilde zich graag laten zien, maar dit is ook een beetje het lot van een speler die op proef is", beseft Sibum. "Onze zoektocht gaat verder." Naar welke club Nunnely gaat is nog niet bekend. De rechtsbuiten speelde nog nooit in het buitenland.