Geschreven door Jessica Westdijk 18 nov 2022 om 14:11

Vlak voor de transferdeadline verstreek sloot Ajax een huurovereenkomst met Sevilla voor Lucas Ocampos. Ajax wilde de aanvaller aanvankelijk kopen, maar vanwege de transfersom en het salaris ging dat uiteindelijk niet door. Uiteindelijk werd het een huurdeal voor één seizoen.

Maar tot nu toe is het nog geen gelukkig huwelijk tussen de Argentijn en Ajax. Verspreid over een aantal duels kwam hij tot slechts 114 minuten. “Het is duidelijk: ik speel veel minder dan gehoopt. Als je er meer over wilt weten, moet je dat aan de trainer vragen. Ik kan niet meer dan mijn best doen”, zo vertelt hij in gesprek met AjaxLife.

Schreuder gaf eerder in het seizoen aan dat hij op zoek wilde naar een plek voor Ocampos, wat bijvoorbeeld de rechtsbackpositie zou kunnen zijn. Daar voelt de speler zelf in ieder geval weinig voor: “Ik ben 28 en heb in grote competities veel als aanvaller gespeeld. Om dan nu als rechtsback te gaan spelen…”

Een terugkeer naar Spanje deze winter lijkt dus in de maak.