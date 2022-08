Geschreven door Jessica Westdijk 30 aug 2022 om 21:08

Dinsdag kondigde Ajax het vertrek van Antony naar Manchester United aan. De Braziliaan werd voor 95 miljoen euro verkocht en met bonussen kan dat nog oplopen tot 100 miljoen.

Ajax heeft dus een leuk bedrag te besteden om een vervanger binnen te halen, maar moet daarbij snel handelen. De transfermarkt sluit in Nederland op woensdagavond om 23.59. Maar de vervanger lijkt al gevonden, Lucas Ocampos is onderweg naar Ajax. De aanvaller komt voor 23 miljoen euro over van Sevilla, wat op kan lopen tot 26 miljoen euro.

“Het is de juiste beslissing voor mij, mijn familie en de club, maar het is een moeilijke beslissing natuurlijk”, vertelde Ocampos over zijn vertrek bij Sevilla. Hij speelde sinds 2019 bij de club. In 135 duels maakte hij 34 goals en gaf hij 15 assists bij de Spaanse subtopper.