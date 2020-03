Geschreven door Jordi Smit 05 mrt 2020 om 14:03

© Proshots

Ajax ging woensdagavond wederom onderuit, deze keer in de beker tegen FC Utrecht. De ochtendkranten maken de Amsterdammers met de grond gelijk. Bovendien vragen ze zich af hoelang de positie van Ten Hag houdbaar blijft.

‘Aangeschoten wild’

“Vol onbegrip en ongenoegen keken de Ajacieden elkaar aan. Ajax is Ajax niet meer en de oplossing is niet gevonden”, stelt clubwatcher Freek Jansen in het Algemeen Dagblad. Ajax is nu veroordeeld tot alleen nog de Eredivisie. “Een perspectief dat niet past bij de torenhoge ambities. Ajax is verworven tot aangeschoten wild en niemand lijkt te weten wat het benodigde lapmiddel is.”

Druk op directie

Ook Mike Verweij heeft forse kritiek. Hij stelt de positie van Ten Hag ter discussie. “De opborrelende vraag van de supporters of Ten Hag het tij – na vijf nederlagen in negen competitiewedstrijden en de eliminaties in de Europa League en beker – nog kan keren, is gerechtvaardigd en zal in de aanloop naar het competitietreffen bij SC Heerenveen van zaterdag ook de directie bezighouden”, schrijft de clubwatcher van de krant.

Lastig programma

De Amsterdammers wachten in de Eredivisie nog een hels karwei. Dit weekend speelt Ajax een lastige uitwedstrijd tegen SC Heerenveen, maar daarna volgt eveneens een moeilijk programma. Onderstaand het volledige overzicht: