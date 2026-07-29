Oefenduel FC Volendam - Ajax alleen tegen betaling live te zien
Ajax sluit de voorbereiding komende zondag af met een oefenwedstrijd tegen FC Volendam. De ploeg van Míchel neemt het in het Kras Stadion op tegen de club uit het vissersdorp en het duel is live te zien via KIJK.
Het duel in Volendam begint zondagmiddag om 14:30 uur. Omdat de wedstrijd niet regulier op de buis verschijnt, biedt KIJK uitkomst. Het platform zendt de wedstrijd uit via Pay-Per-View (PPV). Het is voor het eerst dat KIJK een voetbalwedstrijd op deze manier aanbiedt, nadat het eerder al succesvolle PPV-evenementen van onder andere GLORY Kickboxing verzorgde.
Fans die niet aanwezig kunnen zijn in het stadion of de wedstrijd vanaf hun vakantiebestemming willen meepakken, kunnen via een livestream van de eerste tot de laatste minuut meekijken. De uitzending is vrijwel overal ter wereld beschikbaar, met uitzondering van landen waar de uitzendrechten in handen zijn van een andere mediapartij.
Voor de livestream is geen vast abonnement vereist; kijkers schaffen een los ticket aan voor € 3,99. Tickets zijn te koop via kijk.nl/voetbal. De livestream start zondag 2 augustus kort voor de aftrap van 14:30 uur. Het commentaar bij de wedstrijd wordt verzorgd door Joep Schrijvers.
Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"
Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"
Van der Vegt baalt flink: "Waren misschien zelfs beter dan Ajax"
'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"
Brandt na zijn eerste goal voor Ajax: "Dat maakte het moeilijker"
Mika Godts verklaart afhaken: "Wat wel uit de wereld moet..."
Jordi Cruijff krijgt bijval: "Daar kan je van alles van vinden"
Zaakwaarnemer Godts reageert: "Dit is om geen risico te nemen"
Mokio en Brandt schieten stroef Ajax voorbij tien man PEC Zwolle
'Nieuw miljoenenbod voor Mika Godts onderweg naar Amsterdam'
Mika Godts haakt af in warming-up, Eredivisie-debuut voor talent
'Jordi Cruijff zorgt voor verdeeldheid': "Te veel korte termijn"
Opstelling Ajax bekend: basisdebuut voor aanwinst Ter Stegen
Míchel Sanchez zorgt zondag tegen PEC voor unieke reeks bij Ajax
Brandt overtuigd door Ajacied: "Ik zag het vuur in zijn ogen"
Bruggink lyrisch over Ajacied: "Écht een waanzinnig goede speler"
Cruijff geprezen voor Ajax-transfers: "Hij heeft iets bijzonders"
Ten Hag kritisch op situatie bij Ajax: "Grotendeels verdwenen"
Waterreus prijst Ajax-aanwinst: "Dit is absolute wereldklasse"
Theo Janssen lacht: "Dat was het verhaal toen hij bij Ajax kwam"
Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"
Míchel Sanchez drukt stempel: "Veelzeggend hoe hij met Mokio omgaat"
Verweij: "Plaatst hij dat zijn buurjongen heeft getekend bij Ajax..."
De Boer over transfertarget Ajax: "Er is wat mis met die jongen"
Abdalla kijkt ogen uit bij Ajax: "Gewoon Champions League-niveau"
Voetbalprominenten voorspellen: hier eindigt Ajax dit seizoen
Vahle: "Opvallend dat zij niet genoemd worden als titelfavoriet"
Ajax-talent: "Het maakt mij geen ene reet uit waar ik speel"
Vivianne Miedema wijst naar Ajax: "Cruijff moet dit niet doen"
Ronald de Boer lyrisch over Ajacied: "Een soort Jude Bellingham"