Oefenduel FC Volendam - Ajax alleen tegen betaling live te zien
Ajax sluit de voorbereiding komende zondag af met een oefenwedstrijd tegen FC Volendam. De ploeg van Míchel neemt het in het Kras Stadion op tegen de club uit het vissersdorp en het duel is live te zien via KIJK.
Het duel in Volendam begint zondagmiddag om 14:30 uur. Omdat de wedstrijd niet regulier op de buis verschijnt, biedt KIJK uitkomst. Het platform zendt de wedstrijd uit via Pay-Per-View (PPV). Het is voor het eerst dat KIJK een voetbalwedstrijd op deze manier aanbiedt, nadat het eerder al succesvolle PPV-evenementen van onder andere GLORY Kickboxing verzorgde.
Fans die niet aanwezig kunnen zijn in het stadion of de wedstrijd vanaf hun vakantiebestemming willen meepakken, kunnen via een livestream van de eerste tot de laatste minuut meekijken. De uitzending is vrijwel overal ter wereld beschikbaar, met uitzondering van landen waar de uitzendrechten in handen zijn van een andere mediapartij.
Voor de livestream is geen vast abonnement vereist; kijkers schaffen een los ticket aan voor € 3,99. Tickets zijn te koop via kijk.nl/voetbal. De livestream start zondag 2 augustus kort voor de aftrap van 14:30 uur. Het commentaar bij de wedstrijd wordt verzorgd door Joep Schrijvers.
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Oefenduel FC Volendam - Ajax alleen tegen betaling live te zien
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