Oefenwedstrijd Ajax - FC Twente wordt donderdag live uitgezonden
Ajax neemt het donderdag in een vriendschappelijke wedstrijd op tegen FC Twente en het duel is live te volgen via de Ajax App, Ajax.nl, Youtube en TikTok. Dat laat de club uit Amsterdam weten via de officiële kanalen. Het duel op De Toekomst (Amsterdam) zal om 14:00 uur beginnen. Ajax en FC Twente speelden onlangs ook al tegen elkaar in de Johan Cruijff Arena en toen bleken de Tukkers net iets te sterk: 1-2.
Komend weekend staan NEC en AZ tegenover elkaar in de finale van de KNVB Beker, waardoor er geen wedstrijden in de Eredivisie op het programma staan. Het duel in De Kuip begint om 18:00 uur en de winnaar is zeker van een ticket voor de groepsfase van de Europa League.
NEC (54 punten) staat na dertig competitiewedstrijden op een 3e plek in de Eredivisie met slechts één punt achterstand ten opzichte van Feyenoord, de nummer twee van de Eredivisie. De club uit Nijmegen kan dus ook nog dromen van deelname aan de Champions League.
FC Twente (53 punten), Ajax (51 punten) en AZ (48 punten) hijgen de clubs achter landskampioen PSV echter nog wel in de nek. Saillant detail: op donderdag 23 april gaat AZ op bezoek bij Go Ahead Eagles, terwijl NEC twee dagen later in de Grolsch Veste tegen FC Twente speelt.
AZ komt deze week overigens eerst nog in actie voor de strijd om de Conference League. De club uit Alkmaar verloor de eerste wedstrijd tegen Shakhtar Donetsk met 3-0, maar donderdag staat de return nog op het programma. Het duel in Alkmaar begint om 18:45 uur.
Van Duijn voorspelt: "Zijn terugkeer bij Ajax kun je invullen"
'Ajax, Feyenoord en PSV gelinkt aan Marokkaans jeugdinternational'
Ajax-fans worden verwend: "Eten bestellen vanaf je eigen stoel"
Hans Kraay junior roemt Ajacied: "Ik vind dat ongelofelijk knap"
"Wiegman kan zo bij Ajax aan de slag, dat kan zij als de beste"
'Ajax licht SC Heerenveen op': "Dit hadden ze kunnen weten"
Brands waakzaam: "Dan kan Ajax heel snel zijn waar het wil zijn"
Dijkstra hard: "Ajax heeft haar Europese campagne gesaboteerd"
Boekhoorn over Ajax-interesse Sano: "Met bedragen van 25 miljoen"
Ajax-beleid gekraakt: "Bemoeienis tijdens crises nooit ver weg"
'Ajax laat oog vallen op 19-jarige centrale verdediger uit Marokko'
Hoogendijk open over Ajax-salaris: "Verdiende 1400 euro bruto"
Nash spreekt zich uit over toekomst bij Ajax: "Wil gewoon..."
FC Twente de markt op? "Ten Hag heeft hem toen ook meegenomen"
Ajax-speelster (19) helpt Oranje bij debuut aan zege op Frankrijk
Schuurs oogst lof met interview: "Zelden kwamen woorden zo binnen"
Brobbey slachtoffer van racistische opmerkingen: "Zeldzame idioten"
Tina Nijkamp haalt uit na docu Cruijff: "Verdient zo’n legende niet"
Mark van Bommel: "Gek, maar ik heb extreem veel gescoord tegen Ajax"
Wout Weghorst krijgt transferadvies: "Die stap moet hij maken"
Knipping waarschuwt Ajax: "Er dreigt een nieuwe financiële strop"
Stije Resink kritisch na mislukte transfer: "Vieze spelletjes"
Weghorst maakt indruk: "Dolberg ging steeds somberder kijken"
Bruggink waarschuwt: "Ze moeten nog tegen Ajax, AZ en FC Utrecht"
PSV'er dolde Jorthy Mokio: "Je mag punten van ons overkopen?"
Kenneth Perez wijst naar oud-Ajacied: "Anders zijn ze te laat"
Heracles-verdediger treurt: "Mika Godts is sneller dan ik ben"
Marcel Brands kritisch op Ajax: "Dat is beneden topclubniveau"
Vaessen lyrisch: "Denk dat hij eerst naar een club als Ajax gaat"