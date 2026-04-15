Oefenwedstrijd Ajax - FC Twente wordt donderdag live uitgezonden

Ajax neemt het donderdag in een vriendschappelijke wedstrijd op tegen FC Twente en het duel is live te volgen via de Ajax App, Ajax.nl , Youtube en TikTok. Dat laat de club uit Amsterdam weten via de officiële kanalen. Het duel op De Toekomst (Amsterdam) zal om 14:00 uur beginnen. Ajax en FC Twente speelden onlangs ook al tegen elkaar in de Johan Cruijff Arena en toen bleken de Tukkers net iets te sterk: 1-2.

Komend weekend staan NEC en AZ tegenover elkaar in de finale van de KNVB Beker, waardoor er geen wedstrijden in de Eredivisie op het programma staan. Het duel in De Kuip begint om 18:00 uur en de winnaar is zeker van een ticket voor de groepsfase van de Europa League.

NEC (54 punten) staat na dertig competitiewedstrijden op een 3e plek in de Eredivisie met slechts één punt achterstand ten opzichte van Feyenoord, de nummer twee van de Eredivisie. De club uit Nijmegen kan dus ook nog dromen van deelname aan de Champions League.