Oefenwedstrijd tussen Ajax en Mechelen zaterdag live te zien

De wedstrijd tussen Ajax en KV Mechelen is zaterdag live te volgen via Ziggo Sport. Dat meldt Ajax vrijdagavond via de officiële kanale n.

De aftrap in Oldebroek op het terrein van OWIOS is zaterdagmiddag 19 juli om 14:30 uur. De wedstrijd wordt live uitgezonden op Ziggo Sport 2. Vanaf 15:45 uur is het ook mogelijk om Ajax – KV Mechelen te bekijken op Ziggo Sport kanaal 14. De wedstrijd wordt gespeeld in twee helften van zestig minuten.

Ajax biedt ook een livestream aan op de eigen mediakanalen. Deze is overal toegankelijk, behalve in Nederland, België en Israël.