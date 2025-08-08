Kick-off
Verweij doet pijnlijke onthulling: "Bijna geen interesse voor"
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Ajax transfergeruchten en nieuws

"Of hij zijn transfersom gaat waarmaken bij Ajax, is de vraag"

Sara
bron: Voetbal International
Pieter Zwart bij een podcast van VI
Pieter Zwart bij een podcast van VI Foto: © Pro Shots

Ajax slaat met zijn nieuwe aankopen een nieuwe weg in. De speelwijze van Francesco Farioli is losgelaten. Hoe gaat nieuwe Ajax aan de hand van de nieuwkomers eruit zien?

"Of Oscar Gloukh zijn transfersom gaat waarmaken bij Ajax, is de vraag", begint Pieter Zwart zijn analyse in Voetbal International. "Een zekerheid is dat hij acties gaat maken die zorgen voor opwinding op de tribune."

"Gloukh is met zijn gezicht naar het doel een uiterst creatieve speler", vervolgt Zwart. "Steekpass in de loop? Geen probleem. Tegenstanders op het verkeerde been zetten? Specialiteit van het huis. Zelf scoren? De traptechniek van Gloukh is goed."

Dat hij vanuit Red Bull Salzburg toch een tussenstap bij Ajax nodig heeft, valt volgens Zwart te verklaren. "Omdat hij als teamspeler nog moet ontwikkelen. Fysiek kan Gloukh ook nog stappen zetten. Aan Ajax de taak om het potentieel uit deze veelbelovende Israëliër te halen. Opvallend: Gloukh heeft vorig seizoen zijn beste wedstrijden gespeeld als zwervende linksbuiten."

