"Of ik speel volgend jaar tegen Ajax of ik sta friet te bakken"

"De druk ligt toch echt bij Willem ll", zegt de 35-jarige Apau tegen het Algemeen Dagblad. "Zij moeten, voor ons is het allemaal vooral heel erg leuk. En dat zeg ik ook tegen de andere jongens. Geniet ervan, dit zal je niet snel meer meemaken. Nooit had ik meer gedacht dat ik zulke wedstrijden nog zal spelen. Geweldig toch?"

Apau gaat na dit seizoen aan de slag bij Spakenburg, tenzij Telstar promoveert naar de Eredivisie. Want dan blijft hij in Velsen-Zuid. Mocht helemaal anders lopen, dan gaat Apau verder met friet bakken. Samen met teamgenoot Tom Overtoom heeft hij een frietkraam achter de tribunes van Telstar, al heeft hij ze zelf nog nooit gebakken. "Het is nogal een verschil besef ik. Of ik speel hier volgend seizoen tegen PSV, Ajax of Feyenoord of ik sta hier voor het eerst in mijn leven friet te bakken". aldus een lachende Mitch Apau.