OFFCIEEL | Ajax versterkt zich met talentvolle Spaanse controleur

Ajax heeft een akkoord bereikt met Eloi Gómez Saus over zijn overstap naar Amsterdam. De zestienjarige Spaanse middenvelder tekent een contract tot en met 30 juni 2028, al is de transfer nog onder voorbehoud van enkele formaliteiten.

Gómez Saus (Gironella, Spanje, 8 april 2009) komt over van de jeugdopleiding van FC Barcelona, waar hij vorig seizoen uitkwam voor het U16-team. De Spaanse jeugdinternational sluit in Amsterdam aan bij de U17 van Ajax. "Hij had bij Barcelona een vaste plek sinds zijn achtste en viel ons positief op bij toernooien en onderlinge duels, zo vertelt Marijn Beuker.

Beuker is enthousiast over de komst van de jonge controleur. "Eloi is een typische spelverdeler voor Ajax. Hij is veel betrokken bij de opbouw, toont initiatief aan de bal en speelt graag vooruit."

Volgens Beuker beschikt Gómez over spelintelligentie en techniek, en is hij in staat om het spel met één of twee aanrakingen te versnellen. "We verwachten dat hij zich hier snel thuis zal voelen. Met Eloi voegen we opnieuw een toekomstig toptalent toe aan onze academie."