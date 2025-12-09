Het laatste Ajax Nieuws
OFFICIEEL | Forse schade; Weghorst rest van het jaar uitgeschakeld
Wout Weghorst heeft veel pijn Foto: © Pro Shots
Wout Weghorst is in ieder geval tot de winterstop niet beschikbaar vanwege een enkelblessure. Ajax laat op de officiële website weten.
"Medisch onderzoek bracht maandag aan het licht dat de spits forse schade aan de enkelbanden van zijn rechterenkel heeft opgelopen in het uitduel met Fortuna Sittard."
De spits moest zaterdag geblesseerd het veld verlaten tijdens de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard, die eindigde in 1-3. Door zijn blessure reisde Weghorst ook niet mee naar Azerbeidzjan voor het uitduel met Qarabağ FK.
