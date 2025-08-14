Kick-Off
Mike Verweij geeft Ajax transferadvies: "Dan moet je hem huren"
Meldingen
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

OFFICIEEL | Ajacied Sean Steur verlengt contract in Amsterdam

Stefan
Sean Steur
Sean Steur Foto: © Pro Shots

Sean Steur blijft langer aan Ajax verbonden. De talentvolle middenvelder heeft in Amsterdam zijn krabbel gezet onder een contract dat hem tot medio 2028 aan de club verbindt.

En dat betekent dat de verbintenis van de Volendammer met één seizoen is verlengd, aangezien zijn vorige contract liep tot medio 2027, zo meldt Ajax via de officiële kanalen. Steur speelt al sinds 2016 voor Ajax.

Op 16 februari 2025 maakte hij zijn debuut in het eerste elftal. De Amsterdammers wonnen die dag in eigen huis met 4-0 van Heracles Almelo. Deze zomer werd Steur uitgeroepen tot het grootste talent van de jeugdopleiding van het seizoen 2024/2025 en daarvoor ontving hij de Abdelhak Nouri Trofee.

Gerelateerd:
Marijn Beuker

Marijn Beuker overtuigd: "Hij gaat zijn kwaliteiten etaleren bij Ajax"

0
Oscar Gloukh

Oscar Gloukh krijgt compliment: "Hij is een beetje een genie"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Sean Steur
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kenneth Perez rondom PSV-Ajax

Perez bekritiseert Ajax-transfers: "Burgemeester van Madurodam"

0
Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"

0
Wout Weghorst juicht

Samenvatting: Weghorst helpt Ajax aan drie punten tegen Telstar

0
Theo Janssen

Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"

0
Jan Streuer

"Hij verdient bij Ajax meer dan onze best verdienende speler"

0
Oscar Gloukh

Gloukh over oud-Ajacied: "Eén van mijn favoriete Ajax-spelers"

0
Oscar Gloukh

Oscar Gloukh kon in 2022 ook al naar Ajax: "Ik wilde graag komen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
17/08
Go Ahead Eagles
12:15
Ajax
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 1 5 3
3 FC Utrecht 1 4 3
4 AZ 1 3 3
5 Ajax 1 2 3
6 Feyenoord 1 2 3
7 PEC Zwolle 1 1 3
8 Go Ahead Eagles 1 0 1
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd