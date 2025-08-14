Het laatste Ajax Nieuws
OFFICIEEL | Ajacied Sean Steur verlengt contract in Amsterdam
Sean Steur Foto: © Pro Shots
Sean Steur blijft langer aan Ajax verbonden. De talentvolle middenvelder heeft in Amsterdam zijn krabbel gezet onder een contract dat hem tot medio 2028 aan de club verbindt.
En dat betekent dat de verbintenis van de Volendammer met één seizoen is verlengd, aangezien zijn vorige contract liep tot medio 2027, zo meldt Ajax via de officiële kanalen. Steur speelt al sinds 2016 voor Ajax.
Op 16 februari 2025 maakte hij zijn debuut in het eerste elftal. De Amsterdammers wonnen die dag in eigen huis met 4-0 van Heracles Almelo. Deze zomer werd Steur uitgeroepen tot het grootste talent van de jeugdopleiding van het seizoen 2024/2025 en daarvoor ontving hij de Abdelhak Nouri Trofee.
