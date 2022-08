Geschreven door Redactie 30 aug 2022 om 14:08

Het hing al een tijdje in de lucht, maar nu zijn Ajax en Manchester United officieel akkoord over de transfer van Antony.

De Braziliaanse aanvaller wordt de duurste verkoop van Ajax ooit: United betaalt in ieder geval €95 miljoen en dat kan met bonussen nog oplopen tot € 100 miljoen. Tot nu toe was Frenkie de Jong de duurste verkoop van Ajax, hij ging in de zomer van 2019 voor € 86 miljoen naar FC Barcelona.

In 2020 kwam Antony over van Sao Paulo en op 13 september van dat jaar maakte hij zijn officiële debuut. In totaal kwam hij tot 82 duels in Ajax 1 waarin hij 24 goals maakte. Met Ajax werd hij in 2021 en 2022 kampioen. Bij United wordt de aanvaller herenigd met Erik ten Hag.