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OFFICIEEL: Ajax haalt spits voor negentien miljoen euro binnen

Joram
Marcos Leonardo
Marcos Leonardo Foto: © BSR Agency

Ajax heeft vrijdag de komst van Marcos Leonardo officieel bevestigd. De Braziliaanse aanvaller komt over van Al Hilal en tekent in Amsterdam een contract tot medio 2031.

Met de transfer is een bedrag van ruim negentien miljoen euro gemoeid. Al Hilal ontvangt daarmee een flinke transfersom voor de 23-jarige spits, die in Saudi-Arabië nog een contract had tot 2028.

De overstap van Leonardo naar Ajax geldt als een opvallende transfer. Al Hilal betaalde twee jaar geleden nog ongeveer veertig miljoen euro aan Benfica om de Braziliaan binnen te halen. In dienst van de Saudische club kwam Leonardo tot 82 wedstrijden, waarin hij 48 keer scoorde en vijf assists afleverde.

Ajax ziet in Leonardo de nieuwe vaste spits voor de aanval. De club was op zoek naar een aanvallende versterking na het vertrek van Wout Weghorst en het mogelijke vertrek van Kasper Dolberg. De Braziliaan moet de concurrentiestrijd voorin achter zich laten en uitgroeien tot een belangrijke speler in Amsterdam. Leonardo, die één wedstrijd voor Brazilië Onder 23 speelde, is na Caio Henrique en Daley Blind de derde zomerse versterking van Ajax.

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