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OFFICIEEL | Ajax handelt met AS Monaco en presenteert Thilo Kehrer

Max
bron: Ajax.nl
Thilo Kehrer
Thilo Kehrer Foto: © Pro Shots

Ajax heeft Thilo Kehrer officieel binnen. De verdediger werd woensdagochtend gepresenteerd door de club uit Amsterdam. 

Kehrer komt over van AS Monaco en wordt één seizoen gehuurd door Ajax. De Amsterdammers hebben geen optie tot koop opgenomen in de deal. "Thilo is een uiterst professionele en goede speler die veel ervaring meebrengt", reageert Jordi Cruijff. "Hij heeft een sterke mentaliteit en is gewend aan prestatiedruk op het hoogste niveau."

De Duits international doorliep de jeugd van Schalke 04 en brak vervolgens door in de Bundesliga. Via Paris Saint-Germain en West Ham United kwam hij in 2024 terecht bij AS Monaco. "Zijn aanwezigheid zorgt bovendien voor gezonde concurrentie in de verdediging, iets wat essentieel is voor de balans en intensiteit binnen de selectie", besluit Cruijff. 

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