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OFFICIEEL: Ajax heeft beet en presenteert Nigeriaanse spits

Sara
bron: Ajax
Tolu Arokodare
Tolu Arokodare Foto: © BSR Agency

Ajax heeft overeenstemming bereikt met Wolverhampton Wanderers over de huur van Tolu Arokodare, zo meldt de clubwebsite woensdagmiddag. De 25-jarige spits wordt gehuurd tot de zomer van 2027. In de huurovereenkomst is voor de Amsterdammers ook een optie tot koop opgenomen.

Arokodare begon zijn carrière in Nigeria bij Box2Box FC. In 2019 vertrok de aanvaller naar Europa en speelde hij achtereenvolgens bij Letse Valmiera FC, 1. FC Köln, Amiens SC en KRC Genk. In België werd hij in het seizoen 2024-2025 topscorer van de Jupiler Pro League. In de zomer van 2025 maakte Arokodare de overstap naar het Engelse Wolverhampton Wanderers.

Jordi Cruijff reageert op de komst van de nieuwe spits. "Met Tolu halen we een spits met een profiel dat we nog niet in de selectie hadden. Een fysiek sterke speler die eerder bewezen heeft een doelpuntenmaker te zijn. Wij hebben er vertrouwen in dat hij komend seizoen zijn waarde gaat hebben voor het team."

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