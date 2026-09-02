OFFICIEEL | Ajax heeft beet en presenteert opvolger van Mika Godts

Ajax heeft de opvolger van Mika Godts binnen. De Amsterdammers huren Simon Adingra van Sunderland en hebben daarbij een koopoptie van zestien miljoen euro bedongen. De 24-jarige Ivoriaan moet de vacature op de linkerflank invullen.

Ajax was al geruime tijd op zoek naar een nieuwe linksbuiten. Godts vertrok eerder deze zomer voor 55 miljoen euro naar Paris Saint-Germain, waardoor er ruimte ontstond in de aanval. In Amsterdam werden de afgelopen periode ook namen als Noa Lang en Brian Rodriguez genoemd. De keuze is uiteindelijk gevallen op Adingra. De buitenspeler maakte in de zomer van 2025 voor ruim 24 miljoen euro de overstap van Brighton & Hove Albion naar Sunderland, maar krijgt daar nu toestemming om tijdelijk te vertrekken.