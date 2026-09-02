OFFICIEEL | Ajax heeft beet en presenteert opvolger van Mika Godts
Ajax heeft de opvolger van Mika Godts binnen. De Amsterdammers huren Simon Adingra van Sunderland en hebben daarbij een koopoptie van zestien miljoen euro bedongen. De 24-jarige Ivoriaan moet de vacature op de linkerflank invullen.
Ajax was al geruime tijd op zoek naar een nieuwe linksbuiten. Godts vertrok eerder deze zomer voor 55 miljoen euro naar Paris Saint-Germain, waardoor er ruimte ontstond in de aanval. In Amsterdam werden de afgelopen periode ook namen als Noa Lang en Brian Rodriguez genoemd.
De keuze is uiteindelijk gevallen op Adingra. De buitenspeler maakte in de zomer van 2025 voor ruim 24 miljoen euro de overstap van Brighton & Hove Albion naar Sunderland, maar krijgt daar nu toestemming om tijdelijk te vertrekken.
Ook afgelopen seizoen speelde Adingra al op huurbasis elders. In de winterstop werd hij tijdelijk ondergebracht bij AS Monaco. Eerder in zijn carrière kwam de aanvaller uit voor FC Nordsjaelland, Union Sint-Gillis en Brighton.
In de Premier League speelde Adingra in totaal 74 wedstrijden voor Brighton en Sunderland. Daarin was hij goed voor negen doelpunten en vier assists.
Dit seizoen kwam de Ivoriaans international vanwege blessureleed nog niet in actie. Bij Ajax krijgt hij nu de kans om weer wedstrijdritme op te doen en zich in de kijker te spelen voor een definitieve overstap naar Amsterdam.
'Owen Wijndal nam woensdag al emotioneel afscheid van Ajax'
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en presenteert opvolger van Mika Godts
BREAKING | 'Transfer Wijndal klapt, linksback blijft bij Ajax'
'PSV heeft beet en haalt voormalig Ajax-talent naar Eindhoven'
'Ajax en Wijndal hakken knoop door: linksback op weg naar uitgang'
'Laatste update: Ajax heeft vleugelaanvaller definitief binnen'
Ajax-aanwinst zeer enthousiast: "Het is een hele grote club"
"Ik kan me voorstellen dat Alex Kroes zich dat afvraagt"
'Adingra doorstaat medische keuring, deal kwestie van tijd'
Kehrer blij met transfer naar Ajax: "Dat klonk erg positief"
Bruggink waarschuwt Ajax: "Ik kan het me niet voorstellen"
Ajax profiteert van transfer Timber: "Een aanzienlijk bedrag"
Ajax plukt talentvolle verdediger weg bij Atletico Madrid
OFFICIEEL | Ajax handelt met AS Monaco en presenteert Thilo Kehrer
'Ajax neemt geen risico en laat doelwit extra testen ondergaan'
Oud-Ajacied Nicolás Tagliafico ziet transfer toch nog afketsen
Voormalig Ajax-target Dani Ceballos maakt binnenlandse transfer
'Ajax is nog niet uitgewinkeld; Cruijff loert op buitenkansje'
'Ajax heeft Kehrer definitief binnen; deal met AS Monaco is rond'
Jansen openbaart: "Ging krankzinnig omhoog in het Overmars-tijdperk"
Kieft moet weer onder het mes: "Ben weggezet in het verzorginghuis"
Verweij doet onthulling over Ajax-transfer: "Ze waren doodsbang"
VIDEO | Ajax-supporter zwaar mishandeld na ruzie om gratis sjaal
Zakaria Ouazane weg bij Ajax: "Dat is uiteindelijk het doel!"
Rob Jansen looft beleid Ajax: "Ze staan 60 miljoen in de plus"
'Ajax wil ervaren middenvelder op huurbasis naar Amsterdam halen'
'Ajax en Cruijff bereiken akkoord over talentvolle aanvaller'
'Azzedine Ounahi verkast niet naar Ajax; Girona bereikt akkoord'
Oud-Ajacied Bakker kan op zoek naar nieuwe club: contract ontbonden
'Salah-Eddine kan in Engeland ploeggenoot worden van oud-Ajacied'