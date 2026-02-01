OFFICIEEL | Ajax heeft Zinchenko binnen: "Een kwaliteitsimpuls"

Ajax heeft de komst van Oleksandr Zinchenko officieel afgerond. De Oekraïense international maakt per direct de overstap van Arsenal naar Amsterdam en tekent een contract tot het einde van het seizoen.

Aanvankelijk mikte Ajax op een huurdeal, maar door het aflopende contract van Zinchenko in Londen kwam een definitieve transfer in beeld. Na toestemming van Nottingham Forest bereikten Ajax en Arsenal overeenstemming. De Amsterdammers betalen naar verluidt circa 1,5 miljoen euro voor de voormalig Premier League-speler, die bij Ajax gaat spelen met rugnummer 47.

"Met Oleksandr halen we een ervaren speler binnen die ons direct een kwaliteitsimpuls geeft in de jacht op UEFA Champions League-voetbal", reageert Marijn Beuker, directeur voetbal. "Als linkervleugelverdediger is hij tactisch sterk, brengt hij verdedigende stabiliteit en past hij uitstekend bij onze manier van spelen. Oleksandr heeft in de Premier League bewezen dat hij naast zijn defensieve kwaliteiten ook een belangrijke rol kan spelen in de opbouw en het doorbreken van linies. We zijn dan ook erg content dat hij onze selectie tot in ieder geval de zomer komt versterken."