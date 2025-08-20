Ajax transfergeruchten en nieuws
OFFICIEEL | Ajax neemt afscheid van middenvelder Sivert Mannsverk
Sivert Mannsverk Foto: © BSR Agency
Ajax heeft voorlopig afscheid genomen van Sivert Mannsverk. De Noorse middenvelder vertrekt op huurbasis naar het Tsjechische Sparta Praag.
Ajax maakt de overstap van Mannsverk op woensdagavond zelf wereldkundig. De voetballer speelt voor de rest van het seizoen voor de Tsjechische grootmacht, dat ook een optie tot koop heeft bedongen bij de (huur)transfer.
