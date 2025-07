OFFICIEEL | Ajax neemt definitief afscheid van overbodige Ajacied

Ajax en Fortuna Düsseldorf hebben een akkoord bereikt over de transfer van Christian Rasmussen. De Deense aanvaller stond nog tot medio 2027 onder contract in Amsterdam, maar vertrekt nu definitief naar Duitsland.

Rasmussen kwam in 2019 over van FC Nordsjælland en doorliep vervolgens de jeugdopleiding van Ajax. Op 11 januari 2023 maakte hij zijn officiële debuut in het eerste elftal, in het bekerduel met FC Den Bosch. In totaal speelde hij 25 officiële wedstrijden voor Ajax, waarin hij twee keer scoorde.

Technisch directeur Alex Kroes reageert op de clubsite op het vertrek: "Christian heeft zich jarenlang ingezet voor Ajax, maar wist helaas geen vaste plek in het eerste elftal te veroveren. Hij is een harde werker en we hopen dat hij in de 2. Bundesliga de volgende stap in zijn carrière kan zetten. We hebben hem veel succes gewenst in deze nieuwe uitdaging."