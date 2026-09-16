OFFICIEEL | Ajax presenteert Bissouma: "Hopelijk snel speelgerechtigd"
Ajax heeft de komst van Yves Bissouma wereldkundig gemaakt. De Afrikaanse middenvelder is transfervrij overgekomen, nadat hij deze zomer uit zijn contract liep bij Tottenham Hotspur.
"Met Yves zijn de gesprekken in augustus begonnen en we zijn blij dat hij hier nu getekend heeft", vertelt Cruijff op de clubsite van Ajax. "Met hem hebben we een ervaren speler binnengehaald die weet hoe het er op het hoogste niveau aan toe gaat. Hij is op meerdere posities inzetbaar en hopen dat hij zo spoedig mogelijk speelgerechtigd zal zijn", aldus Cruijff.
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OFFICIEEL | Ajax presenteert Bissouma: "Hopelijk snel speelgerechtigd"
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