Kick-off
Verweij ontkracht Ajax-gerucht: "Kennelijk is dat niet gebeurd"
Ajax bestuur & beleid

OFFICIEEL | Ajax presenteert Cruijff: "Hij kwam daar als beste uit"

Amber
bron: Ajax
Jordi Cruijff
Jordi Cruijff Foto: © BSR Agency

Jordi Cruijff is officieel aangesteld als de nieuwe technisch directeur van Ajax. De 51-jarige zoon van clubicoon Johan Cruijff heeft in Amsterdam een contract ondertekend dat loopt tot de zomer van 2028. Per 1 februari begint hij aan zijn nieuwe functie in de Johan Cruijff ArenA, als opvolger van Alex Kroes.

De komst van Cruijff hing al enige tijd in de lucht. Op 28 december bereikten beide partijen al een mondeling akkoord over een verbintenis voor de komende 2,5 jaar. Zaterdag werd de deal definitief. Na het ondertekenen van het contract moet zijn benoeming nog formeel worden goedgekeurd tijdens een buitengewone vergadering van aandeelhouders (BAVA). Vanaf dat moment treedt hij officieel aan als de nieuwe voetbalverantwoordelijke van Ajax.

Cruijff krijgt als statutair directeur tekenbevoegdheid, in tegenstelling tot Marijn Beuker, die als directeur voetbal een titulair rol vervult. Totdat Cruijff daadwerkelijk start, blijven Kroes en Beuker gezamenlijk verantwoordelijk voor het transferbeleid. Binnen Ajax gold Cruijff al langere tijd als de absolute voorkeurskandidaat voor de functie.

"Na het aangekondigde vertrek van Alex hebben we een gedegen selectieprocedure doorlopen", zegt directeur Menno Geelen op de clubwebsite. "We hebben met meerdere sterke kandidaten gesproken en Jordi kwam daar als beste uit. Jordi heeft zich na een mooie internationale voetbalcarrière onder andere als directeur verder ontwikkeld. Hij weet wat er nodig is om binnen en buiten het veld op het hoogste niveau te presteren."

Geelen vervolgt: "En hoe je eigen jeugd laat doorstromen naar de top. Met een complete directie gaan we nu verder bouwen aan de resultaten die Ajax verdient."

Jordi Cruijff

'Cruijff en Beuker op één lijn, twee iconen in beeld bij Ajax'

0
Jordi Cruijff bij Ajax

'Jordi Cruijff tekent na Ajax - Go Ahead Eagles zijn contract'

0
Joris Kramer en Jari de Busser

Go Ahead-speler genoemd voor Ajax: "Hij kan probleemloos mee"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek enthousiast: "Heeft bij Ajax ook dingen geïntroduceerd"

0
Mario Been

Mario Been snapt niks van Ajax: "Je hoeft maar te bellen..."

0
Hans Kraay

Kraay onthult update over Maurice Steijn: "Op een serieuze lijst"

0
Johan Inan

Johan Inan: "Ik verwacht dat Ajax die deze week gaat presenteren"

0
Johan Inan

Johan Inan doet boekje open als Ajax-watcher: "Dan is het crisis"

0
René Wagelaar

René Wagelaar geeft tekst en uitleg: "Hij is een Ajax-hater"

0
