OFFICIEEL | Ajax presenteert Cruijff: "Hij kwam daar als beste uit"

Jordi Cruijff is officieel aangesteld als de nieuwe technisch directeur van Ajax. De 51-jarige zoon van clubicoon Johan Cruijff heeft in Amsterdam een contract ondertekend dat loopt tot de zomer van 2028. Per 1 februari begint hij aan zijn nieuwe functie in de Johan Cruijff ArenA, als opvolger van Alex Kroes.

De komst van Cruijff hing al enige tijd in de lucht. Op 28 december bereikten beide partijen al een mondeling akkoord over een verbintenis voor de komende 2,5 jaar. Zaterdag werd de deal definitief. Na het ondertekenen van het contract moet zijn benoeming nog formeel worden goedgekeurd tijdens een buitengewone vergadering van aandeelhouders (BAVA). Vanaf dat moment treedt hij officieel aan als de nieuwe voetbalverantwoordelijke van Ajax.

Cruijff krijgt als statutair directeur tekenbevoegdheid, in tegenstelling tot Marijn Beuker, die als directeur voetbal een titulair rol vervult. Totdat Cruijff daadwerkelijk start, blijven Kroes en Beuker gezamenlijk verantwoordelijk voor het transferbeleid. Binnen Ajax gold Cruijff al langere tijd als de absolute voorkeurskandidaat voor de functie.

"Na het aangekondigde vertrek van Alex hebben we een gedegen selectieprocedure doorlopen", zegt directeur Menno Geelen op de clubwebsite. "We hebben met meerdere sterke kandidaten gesproken en Jordi kwam daar als beste uit. Jordi heeft zich na een mooie internationale voetbalcarrière onder andere als directeur verder ontwikkeld. Hij weet wat er nodig is om binnen en buiten het veld op het hoogste niveau te presteren."

Geelen vervolgt: "En hoe je eigen jeugd laat doorstromen naar de top. Met een complete directie gaan we nu verder bouwen aan de resultaten die Ajax verdient."