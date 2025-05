OFFICIEEL | Ajax presenteert nieuwe hoofdtrainer en assistent

De terugkeer van Heitinga hing al even in de lucht en is nu officieel beklonken. Ook Marcel Keizer keert terug naar Ajax en wordt de assistent van Heitinga. "John is een goede trainer met een enorme drive. Hij is ambitieus en heeft zich de afgelopen jaren in de Premier League en in de UEFA Champions League verder ontwikkeld", reageert Alex Kroes op de clubkanalen. "Marijn en ik hebben vorig jaar al met hem gesproken en sindsdien hebben we contact gehouden."

Heitinga was eerder al een half seizoen interim-hoofdtrainer bij Ajax, maar vertrok daarna naar West Ham United. Afgelopen seizoen was hij assistent van Arne Slot bij Liverpool. "John kent de club goed en wij zijn ervan overtuigd dat hij samen met Marcel onze spelers beter gaat maken en gaat voortborduren op de vooruitgang die sinds vorige zomer is geboekt, bijvoorbeeld op het gebied van topsportcultuur en discipline", aldus Kroes.