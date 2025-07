OFFICIEEL | Ajax presenteert Spaanse vleugelaanvaller Raúl Moro

Raúl Moro is officieel speler van Ajax. De Spaanse vleugelaanvaller werd dinsdagochtend gepresenteerd door de club uit Amsterdam.

Moro komt over van Real Valladolid en tekent een contract tot de zomer van 2030. Ajax doet geen uitspraken over de transfersom, maar naar verluidt kostte hij tussen de tien en twaalf miljoen euro.

De 22-jarige aanvaller, die onlangs nog met Jong Spanje actief was op het EK, was al sinds de winterstop in beeld bij Ajax. Mede door een blessure ging de transfer toen niet door. Nu hebben Ajax, Real Valladolid en Moro de transfer wél kunnen voltooien.