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OFFICIEEL | Ajax presenteert volgende zomeraanwinst Tsygankov

Max
bron: Ajax
Viktor Tsygankov
Viktor Tsygankov Foto: © BSR Agency

Ajax heeft Viktor Tsygankov binnen. De 28-jarige vleugelaanvaller werd donderdag officieel gepresenteerd door de Amsterdammers. 

Ajax neemt Tsygankov naar verluidt voor enkele miljoenen over van Girona. De Oekraïner tekent een driejarig contract in Amsterdam. Hij kwam tot 119 wedstrijden in het shirt van Girona en scoorde daarin twintig doelpunten en gaf 23 assists.

Tsygankov is een bekende van Míchel Sanchez, die eerder deze zomer de overstap maakte van Girona naar Ajax. 

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