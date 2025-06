OFFICIEEL: Ajax schuift Urby Emanuelson door naar eerste team

Urby Emanuelson gaat de technische staf van John Heitinga versterken, dat meldt De Telegraaf . De Amsterdammers hebben een mondeling akkoord met Emanuelson, die naar verwachting voor twee jaar gaat tekenen in Amsterdam.

Momenteel zijn Marcel Keizer en Frank Peereboom de assistenten van de trainer. Net als Peereboom wordt ook Emanuelson doorgeschoven naar het hoofdteam van Ajax. "Dat het officiële akkoord tussen de voormalige middenvelder en Ajax zo lang op zich liet wachten, had volgens de bronnen met de exacte invulling van de functie te maken", weet de krant.

Het was in eerste instantie het idee dat Emanuelson twee seizoenen zou aansluiten bij Ajax onder-19. Heitinga wilde hem echter direct naar het eerste halen "Maar Heitinga ziet in de geliefde oud-speler een goede aanvulling op zijn staf."

Emanuelson reageerde zelf ook op het nieuws: "Nieuws is eruit. Ik was weer veel te veel in het nieuws afgelopen dagen. Terug naar orde van de dag. Onze spelers beter make", schrijft de nieuwe rechterhand van Heitinga op X.