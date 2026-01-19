Kick-off
Verweij spreekt Ajax-nieuws tegen: "Wel degelijk nog een optie"
OFFICIEEL | Ajax-talent verlaat de Amsterdammers voor KKD-club

Gijs Kila
bron: Willem II
Lasse Abildgaard
Lasse Abildgaard Foto: © BSR Agency

Willem II heeft zich versterkt met Lasse Abildgaard. De Tilburgers bereikten overeenstemming met Ajax over de komst van de achttienjarige aanvaller, die een contract tekent tot de zomer van 2028, met een optie voor nog een seizoen.

Abildgaard begon zijn voetbalcarrière in de jeugdopleiding van Silkeborg IF en maakte in 2023, op zestienjarige leeftijd, de overstap naar Ajax. In Amsterdam doorliep hij meerdere jeugdteams, waaronder de O17, O19 en Jong Ajax. Dit seizoen kwam de Deense jeugdinternational uit in de O19-competitie, de UEFA Youth League en de Keuken Kampioen Divisie.

In Tilburg ziet Abildgaard een mooie volgende stap in zijn ontwikkeling. "Na gesprekken met de club en de trainer heb ik gemerkt dat Willem II een warme club is met oog voor jonge spelers", vertelt hij. "Ik kijk ernaar uit om me de komende jaren in Tilburg verder te ontwikkelen en het team te helpen."

Technisch directeur Freek Heerkens is blij met de komst van de aanvaller. "Met Lasse hebben we een talentvolle speler voor meerdere jaren vastgelegd", zegt Heerkens. "Hij is technisch vaardig en heeft een goede actie in huis. In Tilburg krijgt hij de ruimte om zich verder te ontwikkelen, maar we zijn er ook van overtuigd dat hij met zijn kwaliteiten nu al direct van waarde kan zijn."

Jordi Cruijff bij Ajax

Cruijff kan aan de bak: "Dat is een thema dat Ajax moet oppakken"

0
Maximilian Ibrahimovic

Jong Ajax speelt gelijk bij het debuut van Maximilian Ibrahimovic

0
Lasse Abildgaard
Video’s
Joris Kramer en Jari de Busser

Go Ahead-speler genoemd voor Ajax: "Hij kan probleemloos mee"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek enthousiast: "Heeft bij Ajax ook dingen geïntroduceerd"

0
Mario Been

Mario Been snapt niks van Ajax: "Je hoeft maar te bellen..."

0
Hans Kraay

Kraay onthult update over Maurice Steijn: "Op een serieuze lijst"

0
Johan Inan

Johan Inan: "Ik verwacht dat Ajax die deze week gaat presenteren"

0
Johan Inan

Johan Inan doet boekje open als Ajax-watcher: "Dan is het crisis"

0
René Wagelaar

René Wagelaar geeft tekst en uitleg: "Hij is een Ajax-hater"

0
