OFFICIEEL | Ajax-talent verlaat de Amsterdammers voor KKD-club

Willem II heeft zich versterkt met Lasse Abildgaard. De Tilburgers bereikten overeenstemming met Ajax over de komst van de achttienjarige aanvaller, die een contract tekent tot de zomer van 2028, met een optie voor nog een seizoen.

Abildgaard begon zijn voetbalcarrière in de jeugdopleiding van Silkeborg IF en maakte in 2023, op zestienjarige leeftijd, de overstap naar Ajax. In Amsterdam doorliep hij meerdere jeugdteams, waaronder de O17, O19 en Jong Ajax. Dit seizoen kwam de Deense jeugdinternational uit in de O19-competitie, de UEFA Youth League en de Keuken Kampioen Divisie.

In Tilburg ziet Abildgaard een mooie volgende stap in zijn ontwikkeling. "Na gesprekken met de club en de trainer heb ik gemerkt dat Willem II een warme club is met oog voor jonge spelers", vertelt hij. "Ik kijk ernaar uit om me de komende jaren in Tilburg verder te ontwikkelen en het team te helpen."

Technisch directeur Freek Heerkens is blij met de komst van de aanvaller. "Met Lasse hebben we een talentvolle speler voor meerdere jaren vastgelegd", zegt Heerkens. "Hij is technisch vaardig en heeft een goede actie in huis. In Tilburg krijgt hij de ruimte om zich verder te ontwikkelen, maar we zijn er ook van overtuigd dat hij met zijn kwaliteiten nu al direct van waarde kan zijn."