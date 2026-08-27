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OFFICIEEL | Ajax-verdediger maakt definitieve overstap naar België

Max
bron: Ajax
Tristan Gooijer
Tristan Gooijer Foto: © BSR Agency

Tristan Gooijer heeft zijn transfer naar SK Lommel afgerond. De verdediger werd donderdagochtend gepresenteerd. 

Eerder deze week werd een akkoord bereikt en donderdagochtend volgde de bevestiging van de clubs. Gooijer tekent een contract voor twee seizoenen bij SK Lommel. Naar verluidt heeft Ajax een terugkoopoptie opgenomen bij de deal. 

De 21-jarige Gooijer speelde tien jaar voor Ajax en maakte de afgelopen twee seizoenen minuten op huurbasis bij PEC Zwolle. De rechtsback kwam dertien keer in actie voor de hoofdmacht van de Amsterdammers. 

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