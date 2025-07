OFFICIEEL | Ajax verhuurt Van Axel Dongen aan Eredivisie-club

De 20-jarige aanvaller komt over van Ajax. Van Axel Dongen gaat spelen met rugnummer 26. Op 17-jarige leeftijd debuteerde hij in het eerste elftal van Ajax. Uiteindelijk kwam hij acht keer in actie voor de Amsterdammers.

Van Axel Dongen speelde ook 31 wedstrijden voor Jong Ajax. Bij SC Heerenveen hoopt de jonge aanvaller definitief door te breken in de Eredivisie.