OFFICIEEL | Ajax verkoopt Nassef Chourak voordat contract afloopt

Nassef Chourak
Nassef Chourak Foto: © BSR Agency

Ajax en Kalmar FF hebben een akkoord bereikt over de transfer van Nassef Chourak naar de Zweedse club. Dat maakt Ajax bekend via de officiële kanalen. De middenvelder beschikte over een aflopend contract in Amsterdam. 

Chourak maakte in de zomer van 2018 de overstap van ADO Den Haag naar Ajax, waar hij zich aansloot bij de jeugdopleiding. De linksbenige middenvelder doorliep meerdere jeugdteams en maakte sinds de zomer van 2023 deel uit van de selectie van Jong Ajax.

Zijn debuut in het betaalde voetbal volgde op 25 augustus 2023, tijdens het duel tussen SC Cambuur en Jong Ajax. In totaal kwam Chourak 67 keer in actie in de Keuken Kampioen Divisie. Daarin was hij acht keer trefzeker.

Directeur voetbalzaken Marijn Beuker geeft een toelichting op het vertrek van Chourak. “Nassef kwam in de zomer van 2018 over van ADO Den Haag en hij heeft zich sindsdien goed ontwikkeld. Hij heeft helaas de laatste stap richting het eerste elftal bij ons niet kunnen maken.”

Volgens Beuker speelde ook de contractsituatie een belangrijke rol. “Hij beschikte bovendien over een aflopend contract en daarom wilden wij meewerken aan een overstap om hem een succesvol vervolg van zijn voetbalcarrière te gunnen. Wij wensen hem veel succes in Zweden.”

