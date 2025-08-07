OFFICIEEL | Ajax verlengt contract van talentvolle verdediger

Ajax heeft het contract van Nick Verschuren met twee jaar verlengd. De twintigjarige verdediger ligt nu vast tot en met 30 juni 2028, zo maakt de club woensdag bekend. Zijn vorige contract liep tot medio 2026.

Verschuren (geboren op 13 januari 2005 in Amsterdam) speelt al sinds 2014 in de jeugdopleiding van Ajax. Daarvoor was hij actief bij DTA Fortius, een partnerclub van de Amsterdammers.

De rechtsbenige verdediger maakte zijn debuut in het betaald voetbal op 20 oktober 2023, tijdens het Keuken Kampioen Divisie-duel van Jong Ajax tegen FC Dordrecht.