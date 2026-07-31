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OFFICIEEL | Ajax zwaait Fitz-Jim uit, middenvelder naar Italië

Max
bron: Ajax
Kian Fitz-Jim
Kian Fitz-Jim Foto: © BSR Agency

Ajax heeft officieel afscheid genomen van Kian Fitz-Jim. De middenvelder maakt de overstap naar het Italiaanse Torino. 

Fitz-Jim doorliep de hele jeugd van Ajax en speelde in totaal 72 wedstrijden voor de hoofdmacht. Zijn perspectief op speeltijd was richting het nieuwe seizoen echter een stuk minder, dus werd besloten dat de middenvelder een transfer mocht maken.

Vrijdagochtend bevestigt Ajax dat Fitz-Jim een contract heeft getekend bij Torino. Zijn verbintenis in Amsterdam liep nog tot medio 2027. 

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