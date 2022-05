Geschreven door Idse Geurts 12 mei 2022 om 16:05

De kogel is door de kerk: Alfred Schreuder is de nieuwe trainer van Ajax. Dit meldt de club via de officiële kanalen. Schreuder komt over van Club Brugge en tekent een contract tot medio 2024. Ook is er in het contract een optie opgenomen voor een extra seizoen. De trainer is geen onbekende van Ajax. Van januari 2018 tot medio 2019 was Schreuder al de assistent van Erik ten Hag. Hierdoor lijkt de cirkel dus mooi rond: de assistent neemt het immers over van de leermeester.

Zelf is Schreuder erg blij met zijn nieuwe aanstelling. “Hoofdtrainer worden bij Ajax is eervol en voor mij een geweldige kans, die ik met beide handen aangrijp. Ik vind het daarnaast ook erg leuk om terug te keren, want in de anderhalf jaar die ik bij Ajax werkte heb ik het enorm naar mijn zin gehad bij de club”, laat Schreuder weten tegenover de officiële kanalen van Ajax.

“Ik wil in Amsterdam graag prijzen winnen met en team dat attractief voetbal speelt. Met een goede balans tussen ervaren topspelers en de vele grote talenten. Maar eerst wil ik met Club Brugge het seizoen succesvol afsluiten. Afscheid nemen met de hoofdprijs, dat is erg belangrijk en ik zal er alles aan doen om dat te bewerkstelligen”, besluit de nieuwe trainer van Ajax.