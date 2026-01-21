Laatste nieuws
OFFICIEEL | Branco van den Boomen heeft per direct nieuwe club

Arthur
bron: Ajax
Branco van den Boomen
Branco van den Boomen Foto: © BSR Agency

Ajax heeft woensdag afscheid genomen van Branco van den Boomen. De middenvelder maakt het seizoen op huurbasis af bij Angers SCO, zo melden de Amsterdammers via de officiële kanalen.

Voetbal International en het Algemeen Dagblad berichtten dinsdag al over de belangstelling van Angers voor Van den Boomen. Een dag later is er duidelijkheid: de middenvelder, die bij Ajax op een zijspoor was beland, wordt per direct tot het einde van het seizoen verhuurd aan de Franse club.

Of Angers daarbij een optie tot koop heeft bedongen, wil Ajax niet bekendmaken. Frankrijk is geen onbekend terrein voor Van den Boomen, die de afgelopen maanden kampte met blessureleed. Tussen 2020 en 2023 stond hij onder contract bij Toulouse. Vanuit die club verdiende hij een transfer naar Ajax, maar zijn periode in Amsterdam werd tot dusver geen succes.

