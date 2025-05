OFFICIEEL | Dit is de piepjonge vriendin (23) van Wesley Sneijder

Wesley Sneijder is weer gelukkig in de liefde. De oud-international heeft een relatie met Romy Lukassen, zo maakte zij afgelopen weekend bekend op social media.

"Love you", schrijft Lukassen bij een foto in haar stories waar ze poseert met Sneijder. Er gingen al lange tijd geruchten dat het tweetal een relatie had, maar het is eerder nooit door hen naar buiten gebracht.

Sneijder was eerder getrouwd met Yolanthe Cabau (40), waar hij samen zoon Xess Xava mee heeft. De veertigjarige oud-voetballer heeft nu een jongere vriendin aan de haak geslagen. Lukassen is namelijk 23.

Hieronder een aantal foto's van de nieuwe vriendin van Sneijder: