OFFICIEEL | Erik ten Hag aan de slag in Duitsland: "Indruk gemaakt"

Bij Bayer Leverkusen is Ten Hag de opvolger van Xabi Alonso. De Tukker, die eerder actief was bij Ajax en daar ook op het lijstje stond na het vertrek van Francesco Farioli, heeft een tweejarig contract getekend in Leverkusen. Ten Hag zat sinds eind vorig jaar zonder club, na zijn vertrek bij Manchester United.

"Bayer 04 is een van de beste clubs in Duitsland en behoort ook tot de uitgebreide Europese top. De club biedt uitstekende voorwaarden, en de gesprekken met de verantwoordelijken hebben diepe indruk op mij gemaakt", reageert Ten Hag op de website van zijn nieuwe club. "Ik ben naar Leverkusen gekomen om de ambities die de afgelopen jaren zijn gegroeid te bevestigen. Het is een aantrekkelijke uitdaging om in deze fase van verandering samen iets op te bouwen en een ambitieuze ploeg te ontwikkelen."