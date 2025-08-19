Het laatste Ajax Nieuws
OFFICIEEL | FC Groningen bevestigt komst verdediger van Ajax
Dies Janse bedankt de Ajax-fans Foto: © BSR Agency
De transfer van Dies Janse naar FC Groningen is afgerond. De Trots van het Noorden neemt de verdediger voor één seizoen over van Ajax.
De negentienjarige verdediger gaat spelen met rugnummer '4' en sluit direct aan bij de selectie van Dick Lukkien. Janse wordt één seizoen gehuurd van Ajax, waar hij vooral zijn minuten maakt bij Jong Ajax. Er is geen koopoptie opgenomen in de huurdeal.
Janse ligt nog vast tot medio 2029 bij de club uit Amsterdam en kwam zes officiële wedstrijden in actie voor de hoofdmacht van Ajax.
Laatste nieuws
Noa Vahle: "Wie weet schuilt er een toekomstig trainer in hem?"
OFFICIEEL | FC Groningen bevestigt komst verdediger van Ajax
Van Basten twijfelt aan terugkeer oud-Ajacied: "Is geen leider"
Alex Pastoor voorspelt kampioen: "Ze zijn er op vooruit gegaan"
Driessen tipt middenvelder voor Ajax: "Zou ik eerder voor gaan"
Johan Derksen maakt gehakt van Ajacied: "Het is allemaal lulkoek"
'Ajax grijpt mis; Alvarez tekent binnen 24 uur bij andere club'
Heracles Almelo moet belangrijke aanvaller missen tegen Ajax
Alvarez-transfer afgeraden: "Ik zou het echt krankzinnig vinden"
Jong Ajax boekt met grote cijfers eerste overwinning van seizoen
Meer nieuws
Ajax-verdediger vertrekt tijdelijk: "Wel 25 clubs hadden interesse"
'Franse club meldt zich met miljoenen bij Ajax voor Brobbey'
KNVB maakt scheidsrechter bekend voor Ajax - Heracles Almelo
Driessen: "Dan was Ajax met punt meer dan PSV kampioen geworden"
Ajax onder vuur in media: "Vraagtekens groeien rondom Heitinga"
Van Hanegem over Ajax: "Er is wel erg weinig geduld met hem"
Perez legt uit: "Niet zoals bij Francesco Farioli, bijvoorbeeld"
Borst baalt: "Vooral mensen met een plasser worden er blij van"
Álvarez staat open voor terugkeer: "Wil eigenlijk wel naar Ajax"
'Ajacied staat in de belangstelling van twee Eredivisie-clubs'
Ouder nieuws
Mats Deijl: "Vond ons in fases echt een stuk beter dan Ajax"
FOTO | Huntelaar naast Ajax-doelwit gespot bij FC Twente - PSV
Perez wijst Ajax-dissonant aan: "Vorig jaar de beste speler"
Pierre van Hooijdonk wijst naar Ajacied: "PSV moet hem kopen!"
Arno Vermeulen: "Ajax mag blij zijn dat hij mocht blijven staan"
'Ajax denkt echt serieus na over de terugkeer van Daley Blind'
Sebastien Haller keert terug in de Eredivisie bij oude liefde
Van Hooijdonk fileert aanwinst van Ajax: "Dat leek nergens op"
Vink wijst op zielige Ajacied: "Die arme jongen deed zijn best"
Onana-besluit uitgelegd: "Hij is niet uit de selectie gezet"
Video’s
Álvarez staat open voor terugkeer: "Wil eigenlijk wel naar Ajax"
Godts blijft gewoon bij Ajax: "Interesse in hem is niet waar"
Eredivisie-trainer wil Ihattaren: "Echt hard voor hem gemaakt"
Perez bekritiseert Ajax-transfers: "Burgemeester van Madurodam"
Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"
Samenvatting: Weghorst helpt Ajax aan drie punten tegen Telstar
Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"
0 reacties