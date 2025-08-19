OFFICIEEL | FC Groningen bevestigt komst verdediger van Ajax

De transfer van Dies Janse naar FC Groningen is afgerond. De Trots van het Noorden neemt de verdediger voor één seizoen over van Ajax.

De negentienjarige verdediger gaat spelen met rugnummer '4' en sluit direct aan bij de selectie van Dick Lukkien. Janse wordt één seizoen gehuurd van Ajax, waar hij vooral zijn minuten maakt bij Jong Ajax. Er is geen koopoptie opgenomen in de huurdeal.

Janse ligt nog vast tot medio 2029 bij de club uit Amsterdam en kwam zes officiële wedstrijden in actie voor de hoofdmacht van Ajax.