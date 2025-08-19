Kick-off
Driessen tipt middenvelder voor Ajax: "Zou ik eerder voor gaan"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
OFFICIEEL | FC Groningen bevestigt komst verdediger van Ajax

Max
bron: FC Groningen
Dies Janse bedankt de Ajax-fans
Dies Janse bedankt de Ajax-fans Foto: © BSR Agency

De transfer van Dies Janse naar FC Groningen is afgerond. De Trots van het Noorden neemt de verdediger voor één seizoen over van Ajax. 

De negentienjarige verdediger gaat spelen met rugnummer '4' en sluit direct aan bij de selectie van Dick Lukkien. Janse wordt één seizoen gehuurd van Ajax, waar hij vooral zijn minuten maakt bij Jong Ajax. Er is geen koopoptie opgenomen in de huurdeal. 

Janse ligt nog vast tot medio 2029 bij de club uit Amsterdam en kwam zes officiële wedstrijden in actie voor de hoofdmacht van Ajax. 

Noa Vahle met Jan van Halst namens Ziggo Sport

Noa Vahle: "Wie weet schuilt er een toekomstig trainer in hem?"

Marco van Basten

Van Basten twijfelt aan terugkeer oud-Ajacied: "Is geen leider"

Edson Álvarez op de bank bij West Ham United

Álvarez staat open voor terugkeer: "Wil eigenlijk wel naar Ajax"

Mika Godts

Godts blijft gewoon bij Ajax: "Interesse in hem is niet waar"

Mohamed Ihattaren

Eredivisie-trainer wil Ihattaren: "Echt hard voor hem gemaakt"

Kenneth Perez rondom PSV-Ajax

Perez bekritiseert Ajax-transfers: "Burgemeester van Madurodam"

Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"

Wout Weghorst juicht

Samenvatting: Weghorst helpt Ajax aan drie punten tegen Telstar

Theo Janssen

Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"

Agenda
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
Stand
# Team GS DS P
3 Feyenoord 2 3 6
4 PEC Zwolle 2 3 6
5 AZ 2 3 4
6 Ajax 2 2 4
7 FC Utrecht 2 3 3
8 NAC Breda 2 -1 3
9 FC Groningen 2 -2 3
