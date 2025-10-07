OFFICIEEL | Heitinga krijgt hulp van nieuwe assistent-trainer

Fred Grim sluit zich aan bij de technische staf van Ajax 1 als assistent-trainer, zo meldt Ajax dinsdagmiddag. Grim (60) bekleedde eerder de functie van 'Hoofd Coaching' binnen de jeugdopleiding van Ajax. De oud-doelman van Ajax en Cambuur was voordat hij terugkeerde bij de club actief in diverse trainersrollen bij Ajax, Sparta, Almere City, RKC, Willem II, Emmen, Jong Oranje en het Nederlands elftal.

Technisch directeur Alex Kroes licht de aanstelling toe: "John, Marijn en ik waren voor de technische staf op zoek naar versterking. John stelde voor om Fred Grim toe te voegen. Met Fred halen we kwaliteit en heel veel ervaring erbij, dagelijks op het veld en op de bank bij wedstrijden. We willen de staf rondom het team nog verder versterken, met als doel zowel de sportieve resultaten te verbeteren als de ontwikkeling van het spel en van de individuele spelers."

Ajax staat op dit moment op een derde plek in de Eredivisie en is ondanks de tegenvallende prestaties nog wel ongeslagen.