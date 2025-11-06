OFFICIEEL | John Heitinga ontslagen als hoofdtrainer bij Ajax

Ajax heeft John Heitinga per direct op non-actief gesteld. Zijn contract als hoofdtrainer, dat liep tot 30 juni 2027, wordt beëindigd.

Ook assistent-trainer Marcel Keizer verlaat de club. Totdat er een nieuwe hoofdtrainer is aangesteld, neemt Fred Grim de taken van Heitinga tijdelijk over.

Ajax staat op dit moment vierde in de competitie, maar er kwam dit seizoen geen lijn in het elftal. In de Champions League staat het na vier duels stijf onderaan met 0 punten en wist het slechts 1 goal te scoren. De druppel die de emmer deed overlopen in Amsterdam was de pijnlijke thuisnederlaag tegen Galatasaray (0-3) afgelopen donderdag. Aankomend weekend wacht opnieuw een zwaar duel, dan gaan de Amsterdammers naar FC Utrecht.

Heitinga was 128 dagen hoofdtrainer van Ajax. Alleen Maurice Steijn (114 dagen) en Kurt Linder (82 dagen) hielden het korter uit in Amsterdam.