Kick-off
Driessen oppert nieuwe trainer Ajax: "Zou een goed idee zijn"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

OFFICIEEL | John Heitinga ontslagen als hoofdtrainer bij Ajax

Arthur
John Heitinga
John Heitinga Foto: © Pro Shots

Ajax heeft John Heitinga per direct op non-actief gesteld. Zijn contract als hoofdtrainer, dat liep tot 30 juni 2027, wordt beëindigd. 

Ook assistent-trainer Marcel Keizer verlaat de club. Totdat er een nieuwe hoofdtrainer is aangesteld, neemt Fred Grim de taken van Heitinga tijdelijk over. 

Ajax staat op dit moment vierde in de competitie, maar er kwam dit seizoen geen lijn in het elftal. In de Champions League staat het na vier duels stijf onderaan met 0 punten en wist het slechts 1 goal te scoren. De druppel die de emmer deed overlopen in Amsterdam was de pijnlijke thuisnederlaag tegen Galatasaray (0-3) afgelopen donderdag. Aankomend weekend wacht opnieuw een zwaar duel, dan gaan de Amsterdammers naar FC Utrecht.

Heitinga was 128 dagen hoofdtrainer van Ajax. Alleen Maurice Steijn (114 dagen) en Kurt Linder (82 dagen) hielden het korter uit in Amsterdam.

Gerelateerd:
Hans Vanaken

Ajax wilde Hans Vanaken halen: "Tussen de 20 en 25 miljoen euro"

0
Alex Kroes en John Heitinga

Alex Kroes duidelijk: "Hadden het ons heel anders voorgesteld"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws John Heitinga
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kenneth Perez

Perez roept om ontslag Heitinga: "Er moet iets rigoureus gebeuren"

0
John Heitinga verontwaardigd

"Hij ligt in zijn ontwikkeling nu wel voor op John Heitinga"

0
Alex Kroes en John Heitinga

Alex Kroes krijgt waardering: "Dat is bij Ajax gewoon moeilijk"

0
Alfons Groenendijk

Groenendijk: "Iedereen wilde hem, maar hij speelt heel zwak"

0
Ajacieden balen, links Remko Pasveer

Pasveer en Heitinga gesteund: "Ik begrijp die wissel wel, hoor"

0
Wim Kieft

Kieft tipt Heitinga: "Niet doen, dat ziet er zo kleuterig uit"

0
Alfons Groenendijk

Groenendijk doet Ajax-constatering: "Dat is best wel pijnlijk"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 11 20 28
2 PSV 11 19 28
3 AZ 11 11 24
4 Ajax 11 6 20
5 FC Groningen 11 2 19
6 FC Utrecht 11 5 16
7 Sparta Rotterdam 11 -9 16
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd