OFFICIEEL | Jordan Henderson vertrekt transfervrij bij Ajax

Dat nieuws meldt de Amsterdamse club op de eigen website. De Engelsman had nog een verbintenis tot 30 juni 2026, maar die wordt nu per direct ontbonden.

Henderson kwam in januari 2024 transfervrij over van Al-Ettifaq uit Saudi-Arabië. Eerder speelde hij jarenlang bij Liverpool, waar hij aanvoerder was en meerdere prijzen won. In totaal kwam hij 84 keer uit voor het Engelse nationale elftal. Voor Ajax speelde Henderson 57 officiële wedstrijden in anderhalf seizoen.