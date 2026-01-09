OFFICIEEL | Kenneth Taylor naar Lazio; Ajax ontvangt dit bedrag

Het is officieel: Kenneth Taylor verlaat Ajax en maakt de overstap naar SS Lazio. Dat melden de Amsterdammers op hun clubsite . In Rome tekende de middenvelder een contract voor 4,5 jaar, geldig tot de zomer van 2030, en hij draagt daar het rugnummer 24.

Lazio betaalt 16,85 miljoen euro voor Taylor, een bedrag dat door bonussen kan oplopen tot 17 miljoen euro. Bij Ajax liep zijn contract nog tot de zomer van 2027, maar een verlenging zat er niet in. Omdat Ajax eerder al een transfer van Taylor had geblokkeerd, leek een vertrek deze winter onvermijdelijk. Taylor doorliep de hele jeugdopleiding van de club en speelde uiteindelijk 184 officiële wedstrijden voor het eerste elftal.

Daarin scoorde hij 36 keer en gaf hij 27 assists. Ajax-directeur Marijn Beuker reageert op de transfer van Taylor: "Kenneth is een echte Ajacied die al op jonge leeftijd vanuit onze jeugdopleiding is doorgestroomd naar het eerste elftal en is daarmee een voorbeeld voor onze huidige jeugd."

"Hij heeft zich ontwikkeld tot een vaste waarde op het middenveld en heeft de afgelopen jaren een belangrijke bijdrage geleverd aan onze sportieve prestaties. Kenneth wil graag een volgende stap in zijn carrière zetten en die kans gunnen wij hem van harte. Wij hebben hem daarom bedankt voor zijn inzet en veel succes gewenst in Italië", aldus Beuker.